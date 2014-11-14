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استشهاد أحد أبناء أسوان فى الحادث الإرهابى بطريق “العريش-رفح”

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استشهاد أحد أبناء أسوان فى الحادث الإرهابى بطريق “العريش-رفح” استشهاد أحد أبناء أسوان فى الحادث الإرهابى بطريق “العريش-رفح”

أرشيفية

قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسوان، أنه يوجد شهيد من مدينة كوم أمبو ضمن شهداء أحداث طريق رفح العريش التي وقعت اليوم.

وأضاف أن الوحدة العسكرية التى ينتمى اليها الشهيد أبلغت أسرته بتفاصيل الواقعة واستشهاد نجلهم مينا عادل أنور 21 سنة فى الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع اليوم بطريق “العريش – رفح” والذى أسفر عن مصرع 5 من جنود الشرطة والجيش برصاص تنظيم أنصار بيت المقدس بعد نصب كمينًين لهم بمنطقتين برفح والشيخ زويد أثناء استقلالهم سيارات أجرة على طريق العريش رفح الدولي.

وأشار، إلى أنه على الفور تم التنسيق مع قرية منيحة وسط كوم أمبو مسقط رأس الشهيد لاستقبال جثمانة صباح غدا أثناء وصوله من القاهرة إلى مطار دراو الحربى الاقرب الى مدينة كوم أمبو.

وفى سياق متصل لم يتحدد حتى الان مكان الصلاة على الشهيد والتى أما ستكون داخل كنيسة مارجرجس بمدينة كوم أمبو أو بمضيفه تابعة للأسرة بقرية منيحة قبل دفن الجثمان بمقابر
> المسيحيين بالقرية.

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