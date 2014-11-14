شرطة دبي تهنئ هيئة الطرق بانطلاق الترام

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي، بخالص التهاني والتبريكات لهيئة الطرق والمواصلات بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من ترام دبي، مكملاً للإنجازات التي حققتها الهيئة في مسيرتها نحو مستقبل مشرق. جاء ذلك خلال استقبال مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والعقيد محمد راشد مدير إدارة المراسم والتشريفات.

إشادة

وأشاد مطر الطاير بالتعاون المثمر الذي لقيته هيئة الطرق والمواصلات من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مختلف مراحل تنفيذ مشروع ترام دبي، مؤكداً أن الترام مشروع وطني بالدرجة الأولى وذو أهمية ومنفعة كبيرة لسكان وزوار إمارة دبي، ونظراً لأهمية المشروع فإن اكتمال مراحله يتطلب مساعدة كافة الجهات في الإمارة. وأشار إلى أهمية استمرار تعاون القيادة العامة لشرطة دبي مع هيئة الطرق لإنجاح جهودها في توعية الركاب ومستخدمي الطرق بأهمية اتباع اللوحات الارشادية، وكذلك تفعيل الضبطيات المرورية.

تهاني

ونقل اللواء محمد سعيد المري تهاني وتبريكات القيادة العامة لشرطة دبي، لمطر الطاير، مشيداً بالجهود التي تبذلها الهيئة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، ومن أهمها المترو، الذي أحدث نقلة نوعية في المواصلات بالإمارة، والترام الذي سيعزز مفهوم النقل الجماعي.

وقال: إن شرطة دبي تدعم هذا المشروع الحضاري وتحرص على تأمين مرافقه والمحافظة على نظامه العام ونظام السلامة وحركة المشاة على طول خطوط سيره، كما تعمل على ضبط الطريق وحركة المركبات وحركة الترام وتحديداً في التقاطعات، إلى جانب تسيير دوريات أمنية على مدار الساعة تتابع كل صغيرة وكبيرة.

زيارة

ومن جهة ثانية أطلعت إدارة الأصول والممتلكات في قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وفداً زائراً من شركة الاتحاد للقطارات، على أفضل الممارسات المتبعّة في نظام الإدارة، والتي تتماشى وأفضل الممارسات العالمية، لا سيما بعد حصول الهيئة مؤخراً، كأول جهة حكومية على مستوى العالم، على المواصفة العالمية الآيزو 55001 في مجال إدارة الأصول، وهو ما يعكس قدرتها على امتلاك مقومات الجودة ومعايير المحافظة على أصولها على المدى البعيد.

جاء اللقاء في المبنى الرئيس في الهيئة، بحضور عدي الديسي مدير إدارة الأصول والممتلكات في الهيئة، وإيان جرانان مدير إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد للقطارات وعدد من المسؤولين في كلتا الجهتين.

خبرات

ورحّب عدي الديسي في بداية اللقاء بأعضاء الوفد الزائر من شركة الاتحاد للقطارات، التي تعد واحدة من أبرز الجهات في الدولة في مجال تطوير وإنشاء وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركّاب والبضائع بين أنحاء الدولة، موضحاً أن هذا التواصل يُعد فرصة كبيرة في تبادل الخبرات الرامية إلى التطوير وتحسين الأداء نحو الأفضل، خاصة أن الهيئة وشركة الاتحاد للقطارات، تعتبران من الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها من خلال الأصول التي تمتلكها، وأن الهيئة أنفقت مبالغ كبيرة من ميزانيتها للاستحواذ على أصول وممتلكات مثل الطرق، والأنفاق، والمترو، والترام، والجسور، والحافلات، والتاكسي ووسائل النقل البحري وغيرها في إمارة دبي، وذلك من أجل أن تكون هذه الأصول متميزة ذات طابع خاص، ليس فقط على مستوى الدولة، بل العالم الذي بات يشير إلى هذه الإنجازات بالبنان.

تقنيات

وأكد أن هذه اللقاءات فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والتقنيات التي تسهم في تحقيق الرؤى الموضوعة في حماية هذه الأصول للأجيال المقبلة. وتم خلال اللقاء تقديم شرح تفصيلي عن الهيكل التنظيمي للإدارة والأقسام التي تتضمنها والمهام الموكلة إليها، إلى جانب أبرز الأعمال التي تقوم بها والغايات الاستراتيجية التي تخدمها الإدارة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في المستقبل. كما تم تعريف الوفد بالأصول كافة التي تستحوذ عليها الهيئة وكيفية استغلالها، مع شرح الأسس الرئيسة حول تطبيق نظام إدارة الأصول، وبرامج التطبيق وطرق الرقابة.

معيار

وتم تقديم نبذة عن المواصفة القياسية pas55، وكيفية حصول الهيئة على شهادة المطابقة الدولية في مجال إدارة الأصول، كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في عام 2011، وصولاً إلى حصولها على شهادة المعيار العالمي الآيزو 55001 في نفس المجال، وعلى مستوى العالم خلال فبراير 2014.

نشرات

وذكرت أن مؤسسة المرور والطرق طورت كثيراً من أساليبها التوعوية خلال الفترة الماضية، معتمدة في ذلك على الوسائل الحديثة التي تستند إلى المواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى الوسائل التي تعتمد على الصورة والحركة أكثر من النصوص والنشرات العادية، ولذلك تسعى الهيئة إلى استخدام القنوات كافة لإيصال رسائلها التوعوية إلى أفراد الجمهور. وبحسب الدكتور أرحمة بن محمد الشامسي مدير مبيعات التجزئة في «إمارات»، توجد 40 شاشة عرض إلكترونية بمساحة تصل إلى عشرة أمتار مربعة للشاشة الواحدة في محطات الخدمة التابعة لـ «إمارات»، وأنها تتميز بكونها تنتمي إلى الجيل الأكثر حداثة من الشاشات الإعلانية ذات التقنية عالية الوضوح LED، والتي من شأنها نقل صناعة الإعلانات إلى مرحلة جديدة، من خلال مواصفاتها الفنية التي تتميز بالنقاء الفائق للصورة الإعلانية.

أنظمة عالمية

ثمّن أعضاء وفد الاتحاد للقطارات التواصل مع هيئة الطرق، الذي أتاح الفرصة للاطلاع على طبيعة عمل الإدارة وأفضل الممارسات والأنظمة العالمية المتبعّة في إدارة الأصول، الأمر الذي يُسهم في تبادل الخبرات الواسعة في هذا المجال نحو تحسين أداء العمل والارتقاء به بالشكل المطلوب، مؤكدين أن جهات العمل كافة، على الرغم من اختلاف مسمياتها، تعتبر بيئة واحدة، هدفها تحقيق الإنجازات، والتطوير وخدمة المجتمع وإسعاد الناس.