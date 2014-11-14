أفلام مرورية توعوية في 40 محطة وقود

بدأت هيئة الطرق والمواصلات، عرض أفلام توعوية في محطات الوقود التابعة لشركة «إمارات»، لإرشاد السائقين بطرق السلامة أثناء قيادة المركبة، في خطوة تهدف إلى تنويع وسائل التوعية المرورية، من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية مع شركات القطاع الخاص، مثل شركة «إمارات»، التي تعاونت كثيراً مع الهيئة في فعاليات سابقة.

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، على أهمية هذه الخطوة في جذب أكبر عدد من مستخدمي الطريق، للتعرف إلى إرشادات السلامة التي تسعى المؤسسة إلى توصيلها لأفراد الجمهور، مشيرة إلى أن هذا العمل التوعوي هو ثمرة التعاون المستمر بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة «إمارات»، التي عملت معها المؤسسة في فعاليات كثيرة خلال الفترة الماضية، وتعتبر نموذجاً مثالياً للشركات والمؤسسات التي نهدف إلى التعاون معها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

إرشادات

وأوضحت أن الأفلام التوعوية سوف يتم عرضها بشكل مستمر على شاشات إعلانية كبيرة متوفرة في نحو 40 محطة وقود، وتشرح مواضيع محددة، سوف يتم توقيت عرضها بحسب الموسم أو البرنامج التوعوي الذي تنفذه المؤسسة، وأن المؤسسة سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة بعرض فيلم توعوي قصير عن إرشادات السلامة أثناء القيادة في الأجواء الضبابية أو الماطرة، ضمن الحملة التوعوية التي تستعد لتنفيذها خلال الفترة المقبلة التي تشهد تقلبات في الطقس.

وقالت بن عدي: إن المؤسسة أعدت في أوقات سابقة أفلاماً توعوية عن أهمية استخدام حزام الأمان، ومقعد الطفل في المركبة، ومخاطر السرعة الزائدة، بالإضافة إلى العوامل المشتتة للقيادة، وأهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وسوف يتم عرضها بحسب خطط التوعوية خلال الفترة المقبلة.