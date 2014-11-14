لآلئ الاتحاد تضيء من أعماق الشارقة وعجمان

تحت رعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمعية «كلنا الإمارات»، واصل فريق الغطس المتطوع لغرس اللآلئ ضمن مبادرة جمعية «كلنا الإمارات»، «سبع لؤلؤات في حب الإمارات»، غرس لؤلؤتي الشارقة وعجمان في أعماق الخليج العربي، لتنضم الشارقة وعجمان إلى رأس الخيمة وأم القيوين، على أن تتواصل فعاليات المبادرة في بقية إمارات الدولة، ابتهاجاً بأفراح اليوم الوطني الـ43.

وقام الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك البحرية والمناطق الحرة في الشارقة، بتسليم لؤلؤة الشارقة إلى فريق الغطس، وذلك من خلال حفل أقيم في منطقة واجهة المجاز المائية، إذ قام الفريق بغرسها بالقرب من حطام سفينة مريم، وذلك على بعد 15 ميلاً بحرياً من سواحل مدينة الشارقة، وبعمق وصل إلى 25 متراً.ورفع الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وحكومة وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ43، وقدّر عالياً هذه المبادرة الوطنية، وتوجه بالشكر إلى الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمعية «كلنا الإمارات»، وأشاد بجهود الجمعية، وحرصها على إطلاق المبادرات الوطنية التي تؤكد مبادئ الولاء والانتماء، وترسخ لمبادئ التلاحم الوطني والإخاء بين أبناء الإمارات، كما أشاد بجهود الفريق المتطوع لغرس اللآلئ، وأكد أنهم نموذج مشرف لشباب الوطن الحريص على خدمته ورفع رايته.

درع تذكارية

وحضر الحفل، إلى جانب الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، كل من مسلم بن حم العامري، وراشد بخيت المنصوري، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات»، ويوسف سالم المحرمي، أمين السر، عضو مجلس إدارة الجمعية، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وسعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومحمد مير عبدالرحمن، مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك، وجاسم حميد، مدير مركز جمارك المنطقة الحرة بالحمرية، وجرش محمد جرش، مدير مركز جمارك الخور، وعدد من موظفي دائرة الموانئ البحرية والجمارك، وجمهور غفير، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وقدم الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي درع دائرة الموانئ البحرية والجمارك إلى أعضاء جمعية «كلنا الإمارات»، ودرعاً أخرى إلى صاحب فكرة المبادرة سعيد المعمري، كما قدمت الجمعية هدية تذكارية بهذه المناسبة إلى الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي.

روح الاتحاد

وفي عجمان، انطلقت فعاليات المرحلة الرابعة من مبادرة «7 لآلئ في حب الإمارات»، بتسليم الشيخ فيصل النعيمي، مدير دائرة التنمية السياحية في عجمان، لؤلؤة عجمان التي تحمل علم الدولة وشعار روح الاتحاد واسم عجمان إلى فريق المبادرة المكون من 7 شباب مواطنين، من أجل غرسها في أعماق الخليج العربي.

وتتمثل المبادرة في غرس لؤلؤة بأعماق البحار في كل إمارة من إمارات الدولة، تحمل علم الدولة وشعار روح الاتحاد واسم كل إمارة، وشعار جمعية «كلنا الإمارات»، وتهدف إلى تأكيد مبادئ الولاء والانتماء إلى الإمارات، وتحمل المبادرة رسالة حب ووفاء للوالد القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، كما تسعى إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال تحقيق رقم قياسي كأطول رحلة غطس في العالم، وإضافة إنجاز عالمي جديد لسجل الإمارات الذهبي الحافل بالإنجازات على الصعيد العالمي.

إنجازات

وثمّن مدير دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرة «7 لآلئ في حب الإمارات» التي تأتي متزامنة مع ذكرى اليوم الوطني 43 للإمارات، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت للإمارات خلال مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، أصبح يشار إليها بوصفها نموذجاً يحتذى، ومبيناً أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ساروا على النهج نفسه، مثمناً الرعاية الكريمة من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمعية «كلنا الإمارات»، لتلك المبادرة التي تؤكد وحدة الإمارات، وأننا شعب واحد نسير بخطى ثابتة خلف قيادتنا الحكيمة، كما تعبّر عن مبادئ الولاء والانتماء واللحمة الوطنية.

وقال النعيمي إن احتضان اللؤلؤة وغرسها في جميع إمارات الدولة، تمثل الاتحاد المستدام الذي يجب أن نحافظ على المكتسبات التي تحققت فيه ونعض عليها بالنواجذ، لافتاً إلى أن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أبدى موافقته على الانضمام، ليكون أحد أعضاء اللجنة، ما يعد التزاماً من الدائرة تجاه تلك المبادرة الوطنية، ودعم العمل التطوعي على المستوى الاتحادي، ورعاية كل المبادرات، سواء أكانت فردية أم من مؤسسات، باعتبار الدائرة عضوة في اللجنة العليا للاحتفالات باليوم الوطني 43.

رسالة حب

قال مسلم بن حم العامري إن مبادرة «7 لآلئ في حب الإمارات» التي تتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 43، هي رسالة حب وولاء للوطن والقائد، وعمل وطني مشرف، يشارك فيه جميع أبناء الوطن، ويعبّر عن مشاعرهم الصادقة تجاه وطنهم وقيادتهم، كما أن مبادرة «7 لؤلؤات في حب الإمارات» تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، رئيس الجمعية، وترجمة لأهداف الجمعية ودورها في تفعيل ودعم المبادرات والفعاليات والاحتفالات الوطنية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ المواطنة، وتقوية أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.