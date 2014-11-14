ديوان ولي عهد أبوظبي ينعى محمد خلف المزروعي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان ولي عهد أبوظبي، المغفور له بإذن الله تعالى محمد خلف المزروعي، مستشار الثقافة والتراث بالديوان، الذي وافته المنية أمس، إثر حادث سير أليم.

ولد المزروعي في مدينة زايد بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، حيث اهتم منذ صغره بالبيئة الطبيعية، وخصوصا الصقارة والأدب العربي بأشكاله المكتوبة والشفاهية، وبعد أن أنهى تعليمه الحكومي تابع دراسته في الولايات المتحدة، وتخرج بعدها بدرجة الماجستير في الإدارة من ولاية أوريغون.

وشغل الفقيد منصب مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، كما تولى سابقا رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، كما كانت له جهود في الحفاظ على التراث والاهتمام بالثقافة.

وكان إطلاق المعرض الدولي للصيد والفروسية في عام 2003 واحدا من أوائل التحديات التي اختارها الفقيد لنفسه، حيث تحول المعرض خلال فترة وجيزة من مناسبة محلية إلى مهرجان اقتصادي وسياحي وفلكلوري من الطراز الأول، ببعدين، إقليمي وعالمي.

كما أطلقت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث اثنين من أنجح البرامج التلفزيونية في العالم العربي «شاعر المليون» للشعر النبطي ـ الشعبي، و«أمير الشعراء» للشعر الفصيح، اللذين تحولا إلى ظاهرتين ثقافيتين عربيتين تستقطبان عشرات الملايين من المشاهدين.

وخلال أقل من سنتين من عمر الهيئة، تم إطلاق مهرجان أبوظبي للسينما وأكاديمية نيويورك ـ أبوظبي للفيلم، ومهرجان أنغام من الشرق، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، ومشروع «كلمة» للترجمة إلى العربية، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومشروع موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، ومهرجان «مزاينة الظفرة»، ومهرجان ليوا للرطب، ومجلة «شواطئ» باللغتين العربية والإنجليزية، وتأسيس أكاديمية الشعر، وبيت العود العربي، بالإضافة إلى إعادة افتتاح قلعة الجاهلي، بعد ترميمها وتحويلها لمنارة ثقافية، وتعزيز مشاريع التنقيب عن الآثار، وترميم المباني التاريخية، ومشروع تجميع الثقافة الإماراتية المكتوبة والشفاهية.

ويتقدم ديوان ولي عهد أبوظبي بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة أهله وذويه والمقربين إليه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.