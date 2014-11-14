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سيف بن زايد: محمد المزروعي والفندي من خيرة رجال الإمارات

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سيف بن زايد: محمد المزروعي والفندي من خيرة رجال الإمارات سيف بن زايد: محمد المزروعي والفندي من خيرة رجال الإمارات

 

شيع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فقيدي الوطن المغفور لهما بإذن الله محمد خلف المزروعي مستشار الثقافة والتراث بديوان سمو ولي عهد أبوظبي والفندي محسن راشد المزروعي، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير مؤسف وقع بعد ظهر أمس في المنطقة الغربية.

وأكد سموه في تدوين له على موقع "تويتر" أن الفقيدين من خيرة رجال الإمارات المخلصين، وأنهما إخوان أعزاء وإخوان بارون بالوطن، داعياً لهما بالرحمة والمغفرة. وقال سموه: «إخواناً أعزاء وأبناءً بارين بالوطن، محمد خلف المزروعي والفندي المزروعي رحمهم الله، من خيرة رجال الإمارات المخلصين.. اللهم ارحمهم واغفر لهم».

وأدى سموه صلاة الجنازة في مسجد سلطان بالفارة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية وإلى جانبه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان وذوو الفقيدين وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

وقدّم سموه التعازي والمواساة لآل المزروعي الكرام في مصابهم الجلل.. داعياً الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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