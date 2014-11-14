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بريطانيا تنوي تسريع إجراءات التأشيرة لدولة الإمارات

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بريطانيا تنوي تسريع إجراءات التأشيرة لدولة الإمارات بريطانيا تنوي تسريع إجراءات التأشيرة لدولة الإمارات

تنوي بريطانيا تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة بحيث تستغرق 24 ساعة فقط لعدة دول منها الإمارات العربية المتحدة، وفق ما قالته صحيفة فاينانشال تايمز.

ويهدف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء من هذا الإجراء إلى جذب السائحين من الأثرياء، حيث تبلغ تكاليف تلك التأشيرة السريعة 600 جنيه استرليني. وتشمل الدول التي يتم تقديم تلك التأشيرة السريعة إليها، إلى جانب الإمارات، تركيا وجنوب افريقيا وتايلاند والفلبين، ويجري تطبيق هذا الإجراء حالياً في كل من الصين والهند. وتتلقى بريطانيا نحو 100 طلب تأشيرة سريعة شهرياً من الصين و60 شهرياً من الهند.

 

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