حازم إمام لجمهور مصر: الصبر .. حتى لو اهتزت شباكنا أمام السنغال

طالب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك ومنتخب مصر الجمهور الذي سيساند الفراعنة أمام السنغال من المدرجات بالصبر خلال مواجهة الفريقين بالجولة الخامسة من تصفيات الأمم الإفريقية 2015.

وتحل السنغال ضيفا على مصر في مواجهة مصيرية لا بديل للفراعنة سوى الفوز.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "كل ما أطلبه من الجمهور المصري هو الصبر على اللاعبين".

خريطة - كيف تصل مصر إلى أمم إفريقيا 2015؟

وأضاف "هناك مباريات تنتهي في الدقائق واللحظات الأخيرة، فحتى لو اهتزت شباكنا مبكرا لاقدر الله، أتمنى مساندتهم حتى نهاية اللقاء".

وتابع "تونس فازت على بوتسوانا والسنغال في اللحظات الأخيرة وكل شيء وارد في كرة القدم، عدم اليأس ومساندة الجمهور هو سلاحنا".

وأتم قائد الزمالك "أعد الجمهور المصري ببذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق ما يريدونه وما نسعى إليه وهو الفوز".