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نقل مصابي حادث سان ستيفانو بالإسكندرية إلى المستشفى الجامعي

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نقل مصابي حادث سان ستيفانو بالإسكندرية إلى المستشفى الجامعي نقل مصابي حادث سان ستيفانو بالإسكندرية إلى المستشفى الجامعي

 

مكان الحادث

وقع منذ قليل حادث تصادم بين عربتي ترام بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية نتيجة خطأ فى تحويل القضبان نتج عنه 4 إصابات بينهم سائق إحدى عربات الترام ، بعد تحطم كابينة القيادة الخاصة به، حيث اصطدم الترام رقم 1 المتجة الي محطة الرمل بالآخر المتجه إلي فيكتوريا أثناء مرور التحويلة الخاصة أثناء مرور الآخر.

تم نقل السائق والركاب الثلاثة إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتهم ببعض الكدمات في أنحاء متفرقة بسبب قوة الارتطام .

وصرح اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية إن المصابين كانوا من ركاب الترامين أثناء اصطدامهما وأصيبوا بكدمات مختلفة بأنحاء الجسد وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجار تيسير الحركة المرورية مرة آخرى .

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