غدًا.. الحفل الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي لعام 2014 بمكتبة الإسكندرية

تنظم المبادرة الشبابية خطوة لفوق، بالاشتراك مع كل من وحدة مكتبة الإيداع بمكتبة الإسكندرية، والاتحاد الأوروبي، الحفل الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي لعام 2014، يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث سيتم إسدال الستار على فعاليات المشروع الذي يقام هذا العام في نسخته الخامسة على التوالي، وشارك فيه 300 من الشباب بالإضافة إلى حوالي 220 آخرين قاموا بتنظيم المشروع.

تمحور نموذج المحاكاة لهذا العام حول فكرة “الديمقراطية والتحول الديمقراطي”، وقد قام المشاركون بمحاكاة خمس هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي هي: المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمحكمة الأوروبية العليا، وذلك بعد أن بعد أن تم إكساب الشباب المهارات والمعلومات اللازمة لذلك، من خلال سياق شبابي ثرى بالمعلومات ومبدع من ناحية طريقة عرض الأفكار والآراء.

هذا وقد بدأ العمل بالنموذج في الثلاثون من شهر أغسطس واستمر حتى الثالث من شهر نوفمبر الجاري، وتطرق النموذج خلال مراحله الثلاثة إلى عدة موضوعات سياسية واقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي ليكون نافذة علم يستكشف المشاركون من خلالها أحوال العالم ويتعرفون على كيفية إدارة الأزمات والشئون الدولية، وليساعدهم على إتقان فنون اتخاذ القرار، ويدفعهم لاستغلال ما يمتلكون من طاقات لينتقل بهم من مقاعد المتفرجين السلبية إلى الصفوف الأولى لصناع التقدم والتغيير.