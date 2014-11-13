عزت العلايلي ينعي معالي زايد: كانت من أصدقائي المقربين.. والسينما ستفتقدها

قدم الفنان عزت العلايلى التعازى لأهل الفنانة الراحلة معالى زايد، مساء اليوم الخميس، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وقال، العلايلى إن الفنانة الراحلة كانت من أصدقائه المقربين وقاموا بعدد من الأعمال الفنية سويًا، مؤكدًا أن السينما المصرية تفتقد الفنانة معالى زايد، وندعوا إلى الله أن يدخلها فسيح جناته.

وتوفيت الفنانة معالى زايد، الإثنين الماضى، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك بعد قضائها أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى إثر إصابتها المفاجئة بالمرض، وتم تشييع جثمانها الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة إلى مثواه الأخير بمقابر “الإمام الشافعي”.

المراسل: محمود عبد الحفيظ