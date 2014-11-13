«قاديروف» يعلن مقتل أخطر قادة «داعش» في سوريا

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، مقتل عمر الشيشاني، أحد أشهر زعماء «داعش» في سوريا، موضحًا ذلك بصورة نشرها على حسابه بموقع «إنستجرام».

وقال قاديروف، في تعليق كتبه على الصورة، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: «عدو الإسلام طرخان باتاريشفيلي الذي يسمي نفسه عمر الشيشاني قُتل»، مضيفًا «هذا مصير كل من يخيّل له أنه يهدد روسيا والشعب الشيشاني.. هذا مصير كل من يسفك دماء المسلمين.. الله أكبر».

ويعتبر عمر الشيشاني واحدا من أشد المقاتلين المتطرفين في سورية، وظهر كأبرز قائد لتنظيم «داعش».

>وعمر الشيشاني، واسمه الحقيقي طرخان باتيرشفيلي، ولد في 1968، بمدينة بانكيسي فالي في جورجيا، وخدم في الجيش الجورجي، بين 2006 إلى 2010، قبل أن يسرح من الخدمة نتيجة إصابته بمرض السل، وفي العام نفسه، اعتقلته الشرطة الجورجية بتهمة حيازة أسلحة بطريقة غير شرعية.