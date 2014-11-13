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محافظة السويس ترفع درجة الإستعداد لإجراء امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم

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محافظة السويس ترفع درجة الإستعداد لإجراء امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم محافظة السويس ترفع درجة الإستعداد لإجراء امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم

مديرية التربية والتعليم بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس ، الاستعدادات القصوي لامتحان مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد ، حيث أشار بيان صادر من التربية والتعليم أن الأمتحانات ستنطلق في 8 صباحاً يوم السبت القادم حتي الثلاثاء .

قال ايمن سمير المسئول الاعلامي للمديرية ، أنه من المنتظر أن يتقدم للامتحان فيها 2180 من الخريجين المرشحين من قبل الوزارة ، لشغل تخصصات التدريس المحددة بالمسابقة و مرفق مع الخبر صورة لقائمة أسماء لجان الامتحان محدد فيها أسماء المدارس البديلة لعدد من المدارس التي تم إلغاء الامتحان بها لعدم جاهزية أجهزة الكمبيوتر و شبكات الإتصال بها  .

و جاء هذا الإجراء بالتنسيق مع الوزارة حرصاً من مديرية التربية و التعليم لتحقيق أعلي درجات الاستعداد القصوي التي تضمن سلامة ، واستقرار اللجان دون حدوث أية شكاوي من المتقدمين تنفيذاً لتعليمات اللواء العربي السروي محافظ السويس و قد حددت مديرية التربية و التعليم في الاجتماع الطارئ اليوم لقياداتها برئاسة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس خارطة العمل المشترك قبل عقد الامتحان.

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