محافظة السويس ترفع درجة الإستعداد لإجراء امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس ، الاستعدادات القصوي لامتحان مسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد ، حيث أشار بيان صادر من التربية والتعليم أن الأمتحانات ستنطلق في 8 صباحاً يوم السبت القادم حتي الثلاثاء .

قال ايمن سمير المسئول الاعلامي للمديرية ، أنه من المنتظر أن يتقدم للامتحان فيها 2180 من الخريجين المرشحين من قبل الوزارة ، لشغل تخصصات التدريس المحددة بالمسابقة و مرفق مع الخبر صورة لقائمة أسماء لجان الامتحان محدد فيها أسماء المدارس البديلة لعدد من المدارس التي تم إلغاء الامتحان بها لعدم جاهزية أجهزة الكمبيوتر و شبكات الإتصال بها .

و جاء هذا الإجراء بالتنسيق مع الوزارة حرصاً من مديرية التربية و التعليم لتحقيق أعلي درجات الاستعداد القصوي التي تضمن سلامة ، واستقرار اللجان دون حدوث أية شكاوي من المتقدمين تنفيذاً لتعليمات اللواء العربي السروي محافظ السويس و قد حددت مديرية التربية و التعليم في الاجتماع الطارئ اليوم لقياداتها برئاسة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس خارطة العمل المشترك قبل عقد الامتحان.