السيسي يؤكد أهمية وجود حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية التوصل إلى حل نهائى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين ، والذى يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية ، ويكفل للدولتين العيش فى سلام وأمن، ويفتح الطريق حول استكمال تفعيل المبادرة العربية للسلام.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم من الملك عبد الله الثانى ملك الأردن ، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده ملك الأردن مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيرى.

وشدد الرئيس السيسي ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ علي دعم مصر المستمر لخيارات الشعب الفلسطيني والتى يعبر عنها قيادته.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المجتمعين أطلعوا الرئيس السيسي على المشاورات التى أجروها والتى تركزت حول ضرورة التوصل إلى تهدئة الأوضاع بالقدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم وهوية المسجد الأقصى لتجنب مخاطر الانزلاق نحو تصعيد الموقف والآثار الوخيمة التى قد تترتب على ذلك.

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا التشاور حول الأفكار المطروحة بشأن استئناف العملية التفاوضية الفلسطينية ــ الإسرائيلية.