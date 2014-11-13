خطوات بسيطة للحفاظ علي جمال ونضارة بشرتك

عملية الصنفرة ليست فقط التخلص من جلد ميت لكن المقصود منها ايضا تنشيط الدورة الدموية كبديل (ضعيف ) لممارسة الرياضة.

معلقة كبيرة ملح خشن

> و يفضل الملح الخشن عن الناعم فى عمل الصنفرة

> يغنيك عن استخدام أداة الابر المؤلمة التى تستخدم لوخز البشرة لتحفيزها على انتاج الكولاجين و فى نفس الوقت تقوم بالصنفرة بكفاءة عالية.

معلقة كبيرة زيت زيتون بكر

> يعد من الزيوت الرخيصه والمرطبه للبشرة فى نفس الوقت والزيت البكر افضل من غيره و يتم فرك الجسم بهم جيدا بعد عمل حمام ساخن الذى يساعد على تفتيح المسام للتخلص من الجلد الميت المتراكم.

يتم الدهان مرتان يوميا بانتظام لمدة تتراوح من ثلاثة الى ستة اشهر حسب الحالة و هذا متوقف على إذا ما كانت الخطوط مازالت وردية ام اصبحت حمراء داكنة ، وهل تحولت من اللون الوردى او القرمزى الى الابيض و دخلت فى مرحلة التليف، وهل أسفل الجلد فراغات مما يشير إلى تمزق الانسجة اسفل الطبقة السطحية للجلد.

زبدة الشيا كفيلة وحدها كى تخلصك من عناء الجمع بين العديد من المستحضرات الباهظة الاسعار و الاثمان فهى تحتوى على مجموعة من اعلى التركيزات من الفيتامينات التى تحتاجها بشرتك وهي الحل السحري والامثل لمقاومة عوامل تقدم السن علي البشرة والجسم لاختوائها علي حمض السينامك وحل نهائي لعلامات التمدد وتششققات البطن من الحمل وتعالج الخطوط البيضا نتيجة زيادة الوزن وتعالج البقع الداكنة وتوحد لون الجلد وتعالج الصدفيه والاكزيما تسرع من التئام الجروح والندوب والحروق وتعالج الهالت السودا و تعيد للشعر لمعانه وحيويته ويمكنك اضافة زيت جنين القمح بنسبه متساويه مع الزبدة فى حالة الخطوط القديمة بالجسم.