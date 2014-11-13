وزير الصحة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان بمكتبه مساء اليوم الخميس سفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الصحة.

وأكد وزير الصحة ـ خلال اللقاء ـ على دعم وتشجيع الحكومة المصرية للاستثمارات اليابانية فى مصر ، خاصة فى مجال انشاء مصنع الأدوية و الأجهزة الطبية ، وأشاد بالتجربة الناجحة بمستشفى أبو الريش اليابانى الذى يقدم الخدمة لعدد كبير من الأطفال المصريين.

ودعا الدكتور عادل عدوى السفير اليابانى بالقاهرة إلى تنشيط السياحة العلاجية بين البلدين ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بينهما ، خاصة بعد إستقرار الأوضاع الأمنية فى مصر.

ومن جانبه ، أوضح السفير أن اليابان لديها خبرة كبيرة فى مجال الرعاية الوقائية والتطعيمات ويرحب بتبادل الخبرات ، وكذلك الإستثمار فى هذا المجال ، وأشاد بالجهود المصرية المبذولة لوضع استراتيجية تنمية مستدامة تتناول كافة قضايا الصحة والسكان حتى عام 2030 .

فى السياق ذاته ، إستعرض الجانبان الإستراتيجية التى أعدتها اليابان من أجل دبلوماسية الصحة العالمية ومدى أهميتها فى مجال مكافحة الأمراض على مستوى العالم مثل مكافحة أمراض الإيدز والدرن والملاريا وتعزيز مستوى الأنظمة الصحية.