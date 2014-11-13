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رئيس «الأركان» الأمريكي: العراق تحتاج 80 ألف جندي مؤهل لاستعادة الأرض المفقودة

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، إن العراق ستحتاج حوالي 80 ألف جندي ذوي كفاءة لإستعادة الأرض، التي استولى عليها تنظيم «داعش» المتشدد، واستعادة السيطرة على حدوده مع سوريا.

وأضاف ديمبسي، في جلسة للكونجرس: «سنحتاج حوالي 80 ألف جندي مؤهل من قوات الأمن العراقية لإستعادة الأرض المفقودة، ومدينة الموصل في نهاية الأمر لاستعادة الحدود».

وتابع ديمبسي أن طلب مزيد من القوات الأمريكية في العراق يتعلق بإقامة مراكز للمساعدة في تدريب القوات الإضافية اللازمة.

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