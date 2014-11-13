بالصور.. مسرح وزارة الشباب يبث أغانى وطنية فى احتفالية «معًا على الطريق»

أقيمت، مساء اليوم الخميس، بمقر وزارة الشباب والرياضة، احتفالية «معًا على الطريق»، قدمت وزارة الشباب بالتنسيق مع أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أغانى وطنية، بدأت بالسلام الوطنى من وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وعرض فيلمًا تسجيلاً باسم «مصر أمانة لازم نبنيها»، ثم فقرات شعر وكاريكاتير وأغنية عاشت مصر وباقة من الأغانى منها أغنية عيون الحرية ، وموال ” ياشعب” وأغنية حالم بحرية، وبالأحضان، وعلمك بيرفرف يابلادي و” أجمل ما فىٌ”، وعرض لفريق ” مجمع الفنون” التابع لأسقفية الشباب والحاصل على المركز الأول بمهرجان الكرازة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.

ويشارك فى الاحتفال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والأنبا موسي، أسقف الشباب، والأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية ، السفير محمود عبد الجواد، نيابة عن شيخ الأزهر.

كما وصفت الكنيسة الأرثوذكسية – فى بيان لها على صحفة المتحدث الرسمى – الإحتفالية بـ رسالة شباب مصر للعالم تهدف إلى توصيل رسالة بأن الشباب المصري متلاحم معا لمواجهة كل الأخطار التى تواجه البلاد.