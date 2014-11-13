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محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس لإنشاء وحدة المحلية الجديدة لقرية أبو طفيلة

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محافظ الإسماعيلية يضع حجر أساس لإنشاء وحدة المحلية

قام، اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، يرافقه السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر جديد للوحدة المحلية لقرية أبو طفيلة التابعة لمركز، ومدينة القنطرة غرب -الذى يقام بالجهود الذاتية لآهالى القرية وتوابعها- والذى سيساهم الى حد كبير فى توفير الاستقرار لأهالى المنطقة وتقديم كافة الخدمات الجماهيرية لهم.

وخلال مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس التقى المحافظة بمواطنى وأهالى المنطقة واستمع إلى مطالبهم وشكواهم بشأن استكمال توصيل باقى المرافق والخدمات الأساسية للمنطقة وحل مشكلات ارتفاع مناسيب المياه الجوفية بالأراضى الزراعية والتى وعد بدراستها والعمل على حلها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري.

ووافق المحافظ على مطلب أهالى القرية بانشاء مدرسة إعدادية بأرض الخدمات بالقرية لخدمة أبناء المنطقة وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عنهم، مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير كافة الخدمات لجميع أهلى ومواطنى القطاع الريفى بمختلف قرى المحافظة وتوابعها .

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