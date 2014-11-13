الصحفيين العرب يطلب ترشيح 2 لدورة تدريبية بالإمارات

تلقت نقابة الصحفيين دعوة عاجلة من الاتحاد العام للصحفيين العرب، لترشيح 2 من شباب الصحفيين المصريين، لحضور دورة تدريبية عن «التغطية الصحفية والمعايير المهنية» في الإمارات.

وأضافت النقابة، في بيان لها، الخميس، أن الدورة تقام في مدينة «أبوظبي» بدولة «الامارات»، باستضافة من جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري وحتى27 من الشهر ذاته.

وحددت النقابة شروط التقدم لهذه الدورة بأن يكون المتقدم عضوا بالنقابة في جدول المشتغلين وألا يزيد السن على 30 عاما، وأن يكون الصحفي متخصصا في أقسام الأخبار أو التحقيقات أو الحوادث وإجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيانها أن التسجيل للدورة ينتهي في موعد غايته الثانية والنصف من بعد ظهر السبت المقبل مرفقا صورة من جواز السفر وصورة شخصية.