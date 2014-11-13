وزير الشباب: الإمارات أول يد تقدم العون لمصر دائمًا

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن دولة الإمارات دائمًا ما تكون أول من يقدم يد العون لمصر.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها «عبدالعزيز» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد الخميس، بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة بحضور السفير الإماراتي لدى القاهرة، محمد بن نخيرة الظاهري، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري صلاح سالم السلومي الزعابي، وذلك للإعلان عن ترتيبات إطلاق ماراثون «زايد الخيري» لعام 2014 والمقرر يوم 5 ديسمبر المقبل بالقاهرة لصالح دعم الأطفال مرضى السرطان، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات الإمارات بالعيد الوطني الثالث والأربعين.

وثمّن «عبدالعزيز» هذه المبادرة المهمة من جانب دولة الإمارات الشقيقة، موضحًا أن هذا ليس بغريب على دولة الإمارات وقياداتها الذين يسيرون على نهج الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الخير والعطاء، مؤكدا أن تنظيم هذا الماراثون في مصر هذا العام لدعم الأطفال مرضى السرطان يعد تجسيدًا للعطاء الإماراتي، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لن تألو جهدًا في تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى كونه يحمل أهدافا ليست اجتماعية وخيرية فقط بل يحمل رسالة ثقافية وسياسية ورياضية رائعة.

من جهته، أكد «الظاهري» أن بلاده تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لن تألو أي جهد في دعم جمهورية مصر العربية التي تعد قلب الأمة العربية على كل المستويات والأصعدة، مشيرا إلى أن تنظيم المحطة الثالثة للماراثون في مصر يمثل في حقيقة الأمر رسالة الخير الإماراتية الممتدة لتشمل كل ربوع العالم ويرسخ أيضًا مدى العطاء والسخاء للمبادرات الخيرية التي تنطلق من أرض الإمارات، وهو أيضاً حدث إنساني رياضي نفخر به جميعا لما يجسده من قيم ومعانٍ نبيلة بداية من ارتباطه باسم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الاتحاد.

ولفت «الظاهري» إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعطى توجيهاته بضرورة عقد وتنظيم الماراثون في مصر هذا العام، مؤكدًا أن تواصل ماراثون زايد الخيري بأهدافه السامية وغاياته الإنسانية ماهو إلا تجسيد لنهج المبادرة التي دأبت عليه الإمارات وحرصت على استمراره في الوقت الراهن، منوهًا بالأهداف النبيلة التي ينطلق منها الماراثون والتي تقوم على العمل الخيري وتخصيص ريع الحدث لصالح المصابين بسرطان الأطفال في مصر إلى جانب تشجيع ثقافة التبرع في المجتمع ودعم الأعمال والمشاريع الخيرية.

كما أشار السفير الإماراتي لدى القاهرة إلى أن إقامة ماراثون الشيخ زايد الخيري لصالح مستشفى سرطان الأطفال يعكس في الوقت ذاته صورة مهمة من صور التكاتف والتضامن العربي، وشدد على ان العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدةوجمهورية مصر العربية تشهد تطورا وإزدهارا غير مسبوق بفضل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،معربا عن تطلعه إلى استمرار ازدهار وتطور هذه العلاقات في المستقبل.