سيف بن زايد يشيع محمد خلف المزروعي والفندي محسن راشد المزروعي

شيع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم فقيدي الوطن المغفور لهما بإذن الله محمد خلف المزروعي مستشار الثقافة والتراث بديوان سمو ولي عهد أبوظبي والفندي محسن راشد المزروعي اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير مؤسف وقع بعد ظهر اليوم في المنطقة الغربية.

وأدى سموه صلاة الجنازة في مسجد سلطان بالفارة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية وإلى جانبه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد ال نهيان وذوي الفقيدين وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

وقدّم سموه التعازي والمواساة لآل المزروعي الكرام في مصابهم الجلل .. داعياً الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وان يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان .



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