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هذه حقيقة ما حصل مع أمل عرفة على الحدود السورية اللبنانية

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هذه حقيقة ما حصل مع أمل عرفة على الحدود السورية اللبنانية هذه حقيقة ما حصل مع أمل عرفة على الحدود السورية اللبنانية

الخميس 13-11-2014 16:23

أكّد المكتب الإعلامي للفنّانة أمل عرفة خبر تعرّضها لمضايقات على الحدود، وصلت لحد محاولة منعها من دخول لبنان، عندما كانت مسافرة من دمشق إلى بيروت.
وأشار المكتب الإعلامي للفنّانة إلى أنّ "عرفة دخلت بيروت حاملةَ في قلبها كل الحب والسلام، ولكن على الحدود اللبنانية حاول البعض منعها من العبور، فكان للعقلاء كلمة، فاعتذروا منها وفتحوا تحقيقاً رسمياً بالواقعة، وقام الضّباط اللبنانيين بمعالجة المشكلة برقي ولباقة، وعبرت عرفة الحدود بسلام".
يشار إلى أنّ أمل دائمة السّفر إلى بيروت ولكن هذه المرّة الأولى التي تحصل معها مشكلة من هذا القبيل، وكانت عرفة قصدت بيروت يوم أمس الأربعاء للاطمئنان على طفلتيها "مريم وسلمى"، اللتان تدرسان في مدارس بيروت.

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