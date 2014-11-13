حصرياً...هيفا وهبي ستغني مع شبيهتها الليلة في "ستار أكاديمي"

حرصت إدارة "ستار أكاديمي" وهيفا وهبي على استخدام عنصر المفاجأة لإطلالة هيفا هذه الليلة في برايم "ستار أكاديمي"، وكثر رجحوا قيام الأكاديمية بهذا الأمر لأمر يعود إلى المشتركة المغربية ابتسام تسكت الذي شبهها الكثيرون بهيفا، وتوقع رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأن يتم رفض هيفا أن تشاركها ابتسام الغناء.

وعمدت مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج إلى عدم نشر أي صورة تتعلق بهيفا، خلال إطلالتها الليلة ومن سيشاركها الغناء، واكتفت هيفا بنشر صورة ليدها وهي تمسك ميكرفون "ستار أكاديمي" دون وجهها لكي ينتظر الجميع إطلالتها الليلة.

معلومات أكدت لـ"سيدتي نت" أن المغربية ابتسام والتي شبهها الكثيرون بهيفا منذ دخولها الأكاديمية ستشاركها الغناء الليلة، ولم يكن لهيفا أي غعتراض على هذا الأمر بل رحبت به بكل صدر ولم يشكل حاجزاً أمامها كونها من الفنانات اللواتي يحرصن على دعم المواهب الجديدة سواء كانت شبيهتها أم لا".

وعلمت "سيدتي نت" أيضاً أن هيفا من الممكن أن تطلق أغنية جديدة لها الليلة على كسرح "ستار أكاديمي"، ما جعلها تحرص على عدم كشف أي شيء يتعلق بما ستقدمه الليلة. ويشهد مسرح "ستار أكاديمي" الليلة أقوى حشد جماهيري كون الضيفة هيفا والجميع ينتظر الليلة بما ستحمله هيفا من مفاجآت لمحبيها.