هذه هي "ملكة جمال الأمم" لعام 2014

توّجت ملكة جمال بورتوريكو Valerie Hernandez Matias بلقب "ملكة جمال الأمم" 2014، في حفله الـ54 الذي أقيم في طوكيو.

وقد تغلبت Valerie على 72 ملكة جمال من مختلف الدول، في الحفل الذي أقيم في فندق Grand Prince في طوكيو- اليابان.

وقد حلّت ملكة جمال كولومبيا Zuleika Suarez وصيفة أولى للملكة، فيما توّجت ملكة جمال تايلند Punika Kulsoontornrut وصيفة ثانية .

وقد تأثرت الملكة Valerie كثيراً لحظة إعلان فوزها وتتويجها من قبل الملكة السابقة الفليبنيّة Bea Santiago، فذرفت الكثير من الدموع.

Valerie Hernandez Matias تبلغ من العمر 21 عاماً، وهي طالبة جامعيّة وتعمل كعارضة أزياء.

ملكة جمال إسبانيا سحاقية