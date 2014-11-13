أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأعلى للشئون الإسلامية يُطلق مشروع ترجمة “خطبة الجمعة” لجميع اللغات

Google+ Print
الأعلى للشئون الإسلامية يُطلق مشروع ترجمة “خطبة الجمعة” لجميع اللغات الأعلى للشئون الإسلامية يُطلق مشروع ترجمة “خطبة الجمعة” لجميع اللغات

قال الدكتور سعيد عطية علي عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ورئيس لجنة اللغات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أن المجلس سيبدأ مشروع ترجمة “خطبة الجمعة” لجميع اللغات الأجنبية التي تدرس بكلية اللغات والترجمة ، وذلك بعد اقتراح عرضه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في اجتماعه الأخير مع الدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وأوضح عطية أن وزير الأوقاف عرض اختيار – بشكل مبدئي – 10 من خُطب الجمعة بحيث لا تزيد كل خطبة عن صفحة ونصف وتترجم إلى جميع اللغات التي تدرس بكلية اللغات والترجمة بالأزهر ، على أن يتولى عميد الكلية الإشراف على عملية الترجمة ، فيما تقوم اللجان المشكلة باختيار الخطب العشرة التي تعبر عن سماحة الإسلام والدعوة للبعد عن العنف والتطرف .

وأشار عطية إلى أن الاجتماع ناقش تطوير الموقع الإليكتروني “رسالتنا للعالم” وتنشيطه ليخدم جميع المسلمين في العالم ، بعد مطالبات بترجمة ما ينشر في موقع الأعلى للشئون الإسلامية للغات الأجنبية .

وأوضح أن لجنة اللغات والترجمة بالأعلى للشئون الإسلامية عقدت أول اجتماع لها ، وحددت خطة عمل الثلاثة أشهر المقبلة ، حيث يقوم الدكتور محمد أبو ليلة الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بعرض أهم الأخطاء التي وقع فيها مترجم كتاب “المُنتخب” للغة الإنجليزية ، وسوف تنشر طبعة أخرى مع التصويبات الجديدة ، كما يعرض الدكتور محمد شامة الأستاذ بالكلية إحدى تفسيرات القرآن الكريم ، و يعرض الدكتور عبدالعزيز حمدي الأستاذ بالكلية صورة الإسلام في الصين واحتياجات المسلمين هناك ، بينما يعرض الدكتور سعيد عطية عميد الكلية ورقة عمل تنشر في مجلة المجلس عن إشكالية المترادفات في القرآن الكريم إلى العبرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا