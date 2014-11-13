الأعلى للشئون الإسلامية يُطلق مشروع ترجمة “خطبة الجمعة” لجميع اللغات

قال الدكتور سعيد عطية علي عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ورئيس لجنة اللغات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أن المجلس سيبدأ مشروع ترجمة “خطبة الجمعة” لجميع اللغات الأجنبية التي تدرس بكلية اللغات والترجمة ، وذلك بعد اقتراح عرضه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في اجتماعه الأخير مع الدكتور أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وأوضح عطية أن وزير الأوقاف عرض اختيار – بشكل مبدئي – 10 من خُطب الجمعة بحيث لا تزيد كل خطبة عن صفحة ونصف وتترجم إلى جميع اللغات التي تدرس بكلية اللغات والترجمة بالأزهر ، على أن يتولى عميد الكلية الإشراف على عملية الترجمة ، فيما تقوم اللجان المشكلة باختيار الخطب العشرة التي تعبر عن سماحة الإسلام والدعوة للبعد عن العنف والتطرف .

وأشار عطية إلى أن الاجتماع ناقش تطوير الموقع الإليكتروني “رسالتنا للعالم” وتنشيطه ليخدم جميع المسلمين في العالم ، بعد مطالبات بترجمة ما ينشر في موقع الأعلى للشئون الإسلامية للغات الأجنبية .

وأوضح أن لجنة اللغات والترجمة بالأعلى للشئون الإسلامية عقدت أول اجتماع لها ، وحددت خطة عمل الثلاثة أشهر المقبلة ، حيث يقوم الدكتور محمد أبو ليلة الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بعرض أهم الأخطاء التي وقع فيها مترجم كتاب “المُنتخب” للغة الإنجليزية ، وسوف تنشر طبعة أخرى مع التصويبات الجديدة ، كما يعرض الدكتور محمد شامة الأستاذ بالكلية إحدى تفسيرات القرآن الكريم ، و يعرض الدكتور عبدالعزيز حمدي الأستاذ بالكلية صورة الإسلام في الصين واحتياجات المسلمين هناك ، بينما يعرض الدكتور سعيد عطية عميد الكلية ورقة عمل تنشر في مجلة المجلس عن إشكالية المترادفات في القرآن الكريم إلى العبرية .