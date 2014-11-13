“عشري” تبحث مع نظيرها الليبي أوضاع ومشكلات العمالة

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية قطع شوطا كبيرا، وسوف يسهم عند الانتهاء منه في حصر العمالة المصرية المتواجدة علي الأراضي الليبية، والتي يتطلبها السوق الليبية مستقبلا.

وقالت الوزيرة خلال لقائها اليوم الخميس مع وزير العمل الليبي الدكتور مسعود قاسم، إن المرحلة الأخيرة من الربط الإلكتروني تتطلب تدريب فريق فني ليبي على الشبكة كي يتم البدء في التنفيذ، وأن نظيرها الليبي متفهم تماما أن هذا الربط من أولويات وزارة العمل الليبية للانتهاء منه قريبا.

وأوضحت”عشري” في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الربط الإلكتروني عند انتهاء جميع مراحله سيسهم في حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة إلي أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالي المصري بالسفارة أو القنصلية في ليبيا دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها إلكترونيا من وزارة القوي العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.

وطالبت الوزيرة بالتنسيق المسبق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة التي يحظر علي المصريين التواجد بها داخلها لتوعيتهم بعدم التوجه إليها.

و عبرت الوزيرة عن أملها في تهدئة الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء في ليبيا مرة أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة لتوعية العمال المصريين بعدم التوجه إليها.