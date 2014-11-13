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ليبيا: نحتاج العمالة المصرية بشدة وحوادث الاعتداء على السائقين ليست مقصودة

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ليبيا: نحتاج العمالة المصرية بشدة وحوادث الاعتداء على السائقين ليست مقصودة ليبيا: نحتاج العمالة المصرية بشدة وحوادث الاعتداء على السائقين ليست مقصودة

قال وزير العمل الليبي الدكتور مسعود قاسم خلال اللقاء إن الفترة القادمة سوف تشهد الطلب على استقدام أعداد كبيرة من العمالة المصرية عندما تستقر الأوضاع، كاشفا عن أن مطار طبرق خارج نطاق سيطرة الليبية.

جاء ذاك خلال لقاءه بناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، حيث أكد أن الجيش الليبي بدأ بالسيطرة على مجريات الأمور في ليبيا، وأنه نظرا للظروف الأمنية، فإننا ندقق أكثر في بيانات الوفدين بما فيهم العمالة المصرية قبل الدخول إلى البلاد، مضيفا أنه تم وقف تأشيرات السفر وفقا لتعليمات الخارجية المصرية نظرا لأوضاع الأمنية المتردية.

وأرجع الوزير الليبي سبب عودة 600 مصري من مطار طرابلس مؤخرا بأنهم كانوا يحملون تأشيرات سفر مزورة فيما عدا 150 عاملا منهم كانت تأشيراتهم صحيحة.

وقال “قاسم” : إنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة المصرية على عدم إعطاء أي شهادة طبية للعامل المصري الذي ينوى السفر إلى ليبيا إلا بعد ورود نتائج الاختبارات المعملية التي تشير إلى خلوه من الأمراض.

وأشار الوزير الليبي إلى أن الحوادث التي تعرض لها السائقين المصريين في ليبيا مؤخرا غير مقصودة على الإطلاق، حيث أن أغلب السائقين من المصريين، وبالتالي هم أكثر عرضه للمخاطر في ضوء الظروف الأمنية غير المنضبطة في بلادة، مؤكدا أن الإعلام ضخم من هذه الحوادث وأعطى لها خلفيات غير حقيقة.

وقال السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل: إن لدينا ما يقرب من 100 ألف نازح ليبي في أعقاب الثورة، مشيرا إلى أن مصلحة الجوازات الليبية تقوم حاليا باتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا ومن بينهم العمالة المصرية، موضحا أن هناك 150 مصريا تم منحهم جوازات سفر ليبية لظروف مختلفة دون حصولهم أصلا على الجنسية الليبية، منوها أن هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة، حيث أن هؤلاء ليس لديهم الحق في الحصول على الرقم الوطني، وبالتالي يلجأون لتزويره وفي ذات الوقت يصعب منحهم الجنسية.

وأشار السفير إلي أن الازدحام الشديد أمام السفارة الليبية في القاهرة يدفعنا للتفكير في أن يكون التعامل مع شركات إلحاق العمالة المصرية فقط، دون التعامل مع العامل مباشرة.

وحول تحديد أماكن تواجد العمال المصريين في ليبيا، قال: أنهم ليس لهم أماكن محددة لتجمعاتهم، ولكن هم منتشرون في معظم المدن الليبية ولديهم روابط أسرية مع الليبيين.

حضر اللقاء السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل، والقنصل الليبي، ووكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة الدكتور نبيل أمين ، والسفير هاني خلاف مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية والتخطيط الاستراتيجي، ومني وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية.

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