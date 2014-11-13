الحبس 3 سنوات لشبكة دعارة أجنبية بمدينة نصر

قضت محكمة جنح أول مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس شبكة أجنبية لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للأداب 3 سنوات مع الشغل.

ووجهت النيابة إلى شبكة الدعارة المكونة من متهمتين تحملان الجنسية الأوكرانية، تهم ممارسة البغاء مقابل أجر مادى والتحريض على الفسق والفجور، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمتين جاءتا إلى مصر منذ 6 أشهر بقصد العمل في مجال الفنادق والسياحة، وأستقرتا في منطقة مدينة نصر واستأجرتا شقة واتخذتاها مسكنًا لهما، ثم بدأتا بتغيير نشاط عملهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمتين أنشأتا صفحات متعددة على صفحات التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بقصد الترويج للدعارة والرذيلة، وقامتا بوضع صور عارية لهما على تلك الصفحات، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصور إباحية وصور عن كيفية ممارسة الجنس بقصد جذب الشباب راغبى المتعة الحرام وممارسة الرذيلة.

وكشفت التحقيقات أن مرتادى الصفحات التي أنشاتها المتهمتان تعدوا الـ100 ألف مشترك، وكتبتا أرقام هواتفهما المحمولة على الصفحات وذلك لتسهيل عملية الاتصال والاتفاق مع الزبائن على ميعاد المقابلة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمتين وضعتا جدولًا لأسعار ممارستهما الرذيلة مع الرجال راغبى المتعة الحرام، وكانت الساعة للمصرى بـ 1200 جنيه وللأجنبى المقيم بالقاهرة بـ500 دولار.

وتبين من التحقيقات أن المتهمتين اعتادتا ممارسة البغاء والفجور مع الشباب بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، إلى أن تمكنت مباحث الآداب من ضبطهما.

وتبين من تحريات المباحث، قيام ضباط الإدارة العامة للآداب بمراقبة الفندق مقر نشاط المتهمتين لأكثر من 48 ساعة، وكانوا يرون الكثير من الشباب المصريين والعرب الذين يرتادون الفندق ويسألون عن أرقام الغرف التي تقيم فيها الفتاتان، ثم يصعدون إلى الفتيات ويمكثون لديهم لأكثر من الساعتين وأحيانا إلى الفجر.

وعقب تقنين الإجراءات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمتين في وضع تلبس بممارسة الرذيلة مع أحد راغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى والذي اعتبر شاهدًا وتم صرفه، وهم في حالة تعرٍ تام، وقامت مباحث الآداب بلفهم بملايات السرير، وتم اقتيادهم على هيئتهم إلى سيارة الشرطة أسفل الفندق وترحيلهم إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق