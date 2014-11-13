حزب الانتماء المصرى يتبنى براءة اختراع لعلاج السرطان والتليف الكبدى

قام حزب الإنتماء المصرى ، بدعم أحد المخترعين الشبان ، الذين يعملون على بحوث الطب خلال الفترة الماضية .

وقد توصل هذا الباحث على حلول لعلاج جميع أنواع السرطانات وكل انواع التليف الكبدى ، وجارى تسجيل براءة هذا الاختراع فى اوروبا وامريكا ومراكز البحوث العالمية للحصول على حق تسجيلها كدواء معترف به عالميا وليس فى مصر فقط .

وأكد ابراهيم الغريب رئيس حزب الانتماء المصرى ، أن هذا المخترع الشاب لايحب الظهور فى الاعلام ولكنه تواصل معه خلال الفترة الماضية من اجل دعم اختراعه وجعله يرى النور لكى يفيد البشرية ويخدم مصرنا الحبيبة .

كما قال الغريب ، إنه على استعداد على تبنى هذا المخترع للنهاية وتوصيلة للشركات المنتجة للدواء حتى تحتكر مصر هذا النوع من الدواء علما بأن مصر ينتشر بها الامراض الكبدية والسرطانية للابد .