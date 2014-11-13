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جامعة المنيا تتصدر جامعات مصر فى ICTP والمركز الأول فى مركز التدريب‎

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جامعة المنيا تتصدر جامعات مصر فى ICTP والمركز الأول فى مركز التدريب‎ جامعة المنيا تتصدر جامعات مصر فى ICTP والمركز الأول فى مركز التدريب‎

أرشيفية

اجتمع مجلس إدارة مشروعات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا ، برئاسة الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة  ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة  .

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أهمها إقتراح عقد بروتوكول تعاون مع مركز مصادر التعلم بإدارة بنى مزار التعليمية فى مجال التدريب إلى جانب تفعيل مجالات التعاون مع المجتمع الخارجى ، وتحديث البوابات الإلكترونية بالتعاون مع المركز الإعلامى للجامعة .

عرض المجلس معدل الأداء لوحدات الخدمات الإلكترونية حيث هنأ الدكتور أبو المجد المجلس بتصدر الجامعة للمركز الأول فى مشروعات ICTP على مستوى جامعات ، والمركز الأول لمركز التدريب الذى حقق أكبر عدد من الدورات خلال الفترة الأخيرة بإدارة الدكتور مصطفى خليل والتى بلغت 935 دوره ، وبلغ إجمالى أعداد المستفيدين منها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين 19753 متدرباً .

وطالب الدكتور أبو المجد المجلس بالمحافظة على هذا المستوى مع تفعيل دور المكتبة الإلكترونية بالمرور المستمر على المكتبات بالكليات .

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