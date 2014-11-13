اغتصاب جماعي لطفلة في الثالثة في أفغانستان

ألقت الشرطة الفغانية القبض على 3 أشخاص في إقليم تخار بشمال شرق أفغانستان، وذلك لإتهامهم بإغتصاب طفلة في الثالثة من عمرها .

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان اصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء “كاما ” الأفغانية – أن الرجال الثلاثة اتهموا بإغتصاب طفلة في الثالثة من عمرها في منطقة تسمى”روستاق” في اإقليم.

> و أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن الطفلة تم إختطافها من قبل الرجال الثلاثة يوم الإثنين الماضي ثم قاموا باغتصابها بعد ذلك .

وأضاف البيان أن المغتصبين المزعومين هم من سكان نفس المنطقة وقاموا بإختطاف الطفلة أثناء لعبها بحديقة المنطقة .

وأشارت دراسة حكومية نشرت حديثا في افغانستان الى أن الإغتصاب و الإعتداء الجنسي إنتشر في أفغانستان في الفترة الماضية، حيث سجلت الدراسة وقوع 65 حالة إغتصاب في 6 محافظات وكان معظم الضحايا من الأطفال.

وسجلت الدراسة التي غطت تلك الحوادث الإبلاغ عن إغتصاب أطفال في عمر يتراوح من عام إلي 13 عاما و ذلك في فترة ما بين شهري مارس و سبتمبر من هذا العام .

وقال البيان أن هذا الحادث الاخير تم الإبلاغ عنه في جنوب محافظة تخار الأفغانية التي وقع بها إعتداء جنسي على طفل في السادسة من عمره منذ ما يقرب من 3 أسابيع.