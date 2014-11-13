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بالفيديو ..ضبط تشكيل عصابى مكون من 10 عاطلين لسرقة الدراجات البخارية بدمياط

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بالفيديو ..ضبط تشكيل عصابى مكون من 10 عاطلين لسرقة الدراجات البخارية بدمياط بالفيديو ..ضبط تشكيل عصابى مكون من 10 عاطلين لسرقة الدراجات البخارية بدمياط

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز دمياط ، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية .

وكانت معلومات قد وردت إلى العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائي ، تفيد تعدد سرقة الدراجات البخارية من كافة أنحاء المحافظة ، وخاصة قرى مركز دمياط ، و تم تكليف فريق بحث من ضباط مركز دمياط وبتكثيف عمليات البحث ،والتحرى أمكن التوصل الى مرتكبي الوقائع ، وتبين أنهم تشكيل عصابى مكون من 10 عاطلين اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدرجات البخارية والتكاتك.

والمتهمون هم :- مسعد مسعد .م وشهرته مسعد ابوحجر٤٠سنه عاطل من ناحية العد ليه مركز دمياط وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد ٣ طلقات يستخدمه في ارتكاب الوقائع ،وجميل جميل .ع ٢٢سنه عاطل من ناحية البستان مركز دمياط ، وحسام .ا ٢٣سنه عاطل من ناحية البستان وبحوزته مطواة قرن غزال ومحمد عبد العزيز .م ٢٢سنه عاطل من ناحية البستان وبحوزته سكينه كبيره ، ومصطفي .ح ٢٥سنه عامل رخام ومقيم البستان وبحوزته ساطور ، ومحمد جلال .ا ٢٤سنه عاطل ومقيم كفرالبستان وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش ، وطلقتين يستخدمه في ارتكاب سرقات الموتيسكلات، واحمد وفائي .ا عاطل ومقيم العدليه وبحوزته مطواه قرن غزال ، وعلي علي .ح ٣٧سنه عاطل ومقيم ميت الشيوخ ،وفوزي محمد .ف ٤٣سنه عاطل ومقيم ميت الشيوخ ، والسعيد محمد .ق ٣٣سنه عامل عادى ومقيم فارسكوروبمواجهتهم اعترفوا جميعا بارتكاب العديد من وقائع سرقات الدراجات البخارية وكذا سرقتها تحت تهديد السلاح بناحية الطريق الدولي وطريق ترعة السلام ، وقد تم ضبط عدد٢٤اربعه وعشرون دراجة بخارية مبلغ بسرقتها ، وذلك بارشادهم .

جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

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