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الجامعة العربية: الأردن من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخها

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الجامعة العربية: الأردن من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخها الجامعة العربية: الأردن من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخها

الجامعة العربية

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس على أن الأردن كان على الدوام من الدول الرائدة في العالم العربي في مجال احترام حقوق الإنسان ، وترسيخها في سياساته وتشريعاته.

جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم من رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي ، أعرب فيها أيضا عن تقديره واعتزازه بما حققته المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان وتعزيزها.

ونوه اليامي بالزيارة التي قام بها ووفد اللجنة مؤخرا إلى المملكة وبلقائه مع عدد من المسئولين والمعنيين وإطلاعهم على جهود الأردن للارتقاء بواقع حقوق الإنسان، مؤكدا على أن الزيارة شكلت نموذجا للتعاون والتنسيق المطلوب مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكد ترحيب اللجنة بأية مبادرات مستقبلية من شأنها تطوير آفاق التعاون المشترك في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في العالم العربي متطلعا إلى قيام المملكة بدعم أعمال اللجنة الهادفة إلى تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها دعوة الدول العربية لاستكمال مصادقتها وانضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإسراع في تقديم تقاريرها الأولية والدورية للجنة عن مدى أعمالها للحقوق والحريات المكفولة بموجبه.

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