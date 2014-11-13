خلافات حول مصطلح «الروهينجا» تكشف عن التصدع في قمة «الآسيان»

كشف خلاف حول استخدام مصطلح لوصف أقلية عرقية مسلمة في ميانمار عن مدى صعوبة حل واحدة من أكبر قضايا حقوق الإنسان إلحاحا في البلاد.

ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء، إلى وضع حد للتمييز ضد أقلية الروهينجا خلال قمة رابطة دول جنوب شرقى آسيا

>«اسيان» في العاصمة نايبيداو.

>وقال بان كي مون أن الأمم المتحدة تستخدم لفظ «الروهينجا» احتراما لـ«حقوق الأقليات».

وفي وقت سابق عبر الرئيس الأمريكي بارك أوباما عن قلقه من «طريقة معاملة الروهينجا» خلال حوار أجراه مع وسائل إعلام محلية.

>ويطلق مصطلح الروهينجا على الجماعة العرقية في ولاية راخين التي تقع غرب ميانمار نسبة لأسم الولاية في اللغة المحلية: الروهنج.

>وفي رد على تصريح بان كي مون كتب يو مونج مونج اوهن رئيس وزراء ولاية راخين رسالة مفتوحة إلى الأمين العام معبرا عن احباطه من استخدام مصطلح الروهينجا.

>وقال الوزير في الرسالة «مصطلح الروهينجا عزز عدم الثقة وأدى إلى مزيد من الانقسام بين سكان الولاية من راخين والبنغال».

>وأضاف «أنا قلق من أن يزيد خطابكم أمس من تأجيج المشاعر المحلية».

>وتصف حكومة ميانمار الجماعة بأنها بنغالية، قائلة انهم ينحدرون من أصول بنغالية وأنهم هاجروا إلى ميانمار في الخمسينات من القرن الماضي.

>ومن خلال عدم اعتبارهم جماعة عرقية من السكان الأصليين في البلاد، تركت الحكومة العديد منهم والذين يفوق عددهم مليون نسمة بدون جنسية.