أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الولايات المتحدة تطلب من ميانمار إعداد خطة لتوطين مسلمي «الروهينجا»

Google+ Print
الولايات المتحدة تطلب من ميانمار إعداد خطة لتوطين مسلمي «الروهينجا» الولايات المتحدة تطلب من ميانمار إعداد خطة لتوطين مسلمي «الروهينجا»

حثت الولايات المتحدة ميانمار، الخميس، على وضع خطة جديدة لمنح الجنسية لأقلية «الروهينجا» العرقية المسلمة وإلغاء خطة مقترحة لإرسالهم إلى معسكرات احتجاز اذا رفضوا الاقرار بأنهم من أصول بنغالية.
>ويعيش معظم «الروهينجا» الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون شخص في ظل ظروف تمييز عنصري بولاية راخين الغربية في دولة ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية. وتشرد 140 ألفا معظمهم من الروهينجا بعد اشتباكات دموية مع البوذيين عام 2012.
>وتفرض خطة عمل ولاية راخين أن يقر «الروهينجا» بأنهم من أصول بنغالية إذا ما أرادوا محاولة الحصول على الجنسية وهو تعبير يرفضه معظمهم لأنه يشير إلى أنهم مهاجرون من بنجلادش على الرغم من إقامتهم في ميانمار منذ أجيال.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية