الولايات المتحدة تطلب من ميانمار إعداد خطة لتوطين مسلمي «الروهينجا»

حثت الولايات المتحدة ميانمار، الخميس، على وضع خطة جديدة لمنح الجنسية لأقلية «الروهينجا» العرقية المسلمة وإلغاء خطة مقترحة لإرسالهم إلى معسكرات احتجاز اذا رفضوا الاقرار بأنهم من أصول بنغالية.

>ويعيش معظم «الروهينجا» الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون شخص في ظل ظروف تمييز عنصري بولاية راخين الغربية في دولة ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية. وتشرد 140 ألفا معظمهم من الروهينجا بعد اشتباكات دموية مع البوذيين عام 2012.

>وتفرض خطة عمل ولاية راخين أن يقر «الروهينجا» بأنهم من أصول بنغالية إذا ما أرادوا محاولة الحصول على الجنسية وهو تعبير يرفضه معظمهم لأنه يشير إلى أنهم مهاجرون من بنجلادش على الرغم من إقامتهم في ميانمار منذ أجيال.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة