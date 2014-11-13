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محلب ورئيس الوزراء الجزائري يوقعون اتفاقات تعاون بين القاهرة والجزائر

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محلب ورئيس الوزراء الجزائري يوقعون اتفاقات تعاون بين القاهرة والجزائر محلب ورئيس الوزراء الجزائري يوقعون اتفاقات تعاون بين القاهرة والجزائر

وقع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وعبد الملك السلال رئيس الوزراء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية .

كما شهدا محلب وسلال مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البورصتين المصرية والجزائرية، والتعاون في مجالات بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، والخدمات البيطرية، والتأمين وإعادة التأمين، وانشاء وتنمية المناطق (الحظائر) الصناعية، والتكوين والتدريب المهني، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، الى جانب اتفاق للتعاون الأعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ووكالة الأنباء الجزائرية، وعدد من البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم العالي، والسياحة، والتشغيل والقوى العاملة، والثقافة،والشباب، والرياضة.

وعقب التوقيع أكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية المتابعة لتنفيذ تلك الاتفاقات الموقعة، والعمل على تحديد كافة المشكلات التي تعوق التنفيذ لازالتها، كما وجه الشكر الى القائمين بهذا العمل على الجهد الذي تم بذله خلال الاجتماعات.

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