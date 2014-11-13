مركز مهارات المرأة بالوادي الجديد يعقد ندوات توعية في المدارس

نظم مركز تنمية مهارات المرأة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ندوة موسعة عن “السلوكيات الخاطئة” بحضور طالبات مدرسة الثانوية الفنية بنات في مدينة موط.

حاضر في الندوة كل من محمد على يماني، مسئول الاتصال السياسي بالإدارة التعليمية بالداخلة، وأنصاف عبد الله، مدير مركز إعلام الداخلة السابق.

> وقالت نفيسة حسنين، مدير مركز تنمية مهارات المرأة بمركز الداخلة، إن الندوة تناولت مساوئ استخدام التكنولوجيا.

> كما تناولت الندوة بعض السلبيات التي تتكرر يوميا، مثل إلقاء المخلفات والقمامة المنزلية من شرفات المنازل وأبواب السيارات بالشارع.