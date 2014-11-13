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حزب التجمع يعلن ترشيح عبد الحميد كمال بانتخابات مجلس النواب بالسويس

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حزب التجمع يعلن ترشيح عبد الحميد كمال بانتخابات مجلس النواب بالسويس حزب التجمع يعلن ترشيح عبد الحميد كمال بانتخابات مجلس النواب بالسويس

عبد الحميد كمال مرشح التجمع بالسويس

أعلنت أمانة حزب التجمع بالسويس اليوم الخميس عن أختيار الأمانة العامة للحزب بالقاهرة عبد الحميد كمال مرشحا وحيدا له بانتخابات مجلس النواب وعدم الدفع باى مرشحين أخرين.

واضاف بيان صادر من أمانة التجمع بالمحافظة ، أن كمال سيخوض الأنتخابات بالدائرة الأولي بالسويس والتى تمثل أحياء ” فيصل – السويس – عتاقة” ، موضحين أنهم يضعون أمال كبيرة لحصد مقعدا بمجلس النواب عن طريق كمال الذى سبق وأن دخل جولة الأعادة فى الانتخابات الاخيرة وحصد 45 ألف صوت ضد مرشح الجماعات الأسلامية المنتمي لحزب البناء والتنمية.

تابع البيان ، أن عبد الحميد كمال سبق وأن خاص عدد من الجولات الأنتخابية فى السنوات السابقه أمام مرشحي الحزب الوطني والأخوان المسلمين والجماعات الأسلامية وكان منافسا شرسا وسبق وأن نجح فى انتخابات المجالس المحلية وحاليا هو محاضر وناشط بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وكان ممثلاً لمصر بملف الالغام بجامعة الدول العربية وصدر له 10 كتب و 8 دراسات فى مجال المحليات واللامركزية ومشاكل المعلمين والمجتمع المدني والالغام والأدب.

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