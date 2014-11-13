بالصور..مؤتمر لمناقشة جهود ومشكلات التمليك بمحافظة مطروح‎

كلف اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح ، أسامة محفوظ مدير جهاز حماية أملاك الدولة وإدارة الأملاك بالمحافظة ، لعرض جهود المحافظة المبذولة فى تملك المواطنين لأراضيهم ، والحرص على تحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم ، حيث تم عقد المؤتمر بمركز إعلام مطروح بحضور عدد من عمد ومشايخ وأبناء المحافظة .

وقام مدير إدارة الأملاك بالمحافظة ، بعرض جهود جهاز حماية أملاك الدولة والأملاك بمحافظة مطروح ، إنه تم إعتماد عدد (433 ) لطلبات شراء للمواطنين وتقنين أوضاع الحائزين على أراضي ملك الدولة ، منها 376 عقد أراضي بناء و57 عقد أراضي زراعية .

وأضاف إنه فى أعمال اللجنة العليا للتثمين ،تم بحث عدد ( 2190 ) طلب شراء باللجنة العليا لتثمين الأراضي منها 1110 طلب شراء على أراضي فضاء و900 أراضي مبانى و180 أراضي زراعية .

وفى مجال المنفعة العامة ، تم إعتماد 46 قرار تخصيص للمنفعة العامة ، كما تم فى مجال إخطارات بحث الملكية لتقنين أوضاع الحائزين طبقا للقانون 143 لسنة 1981 والقرار الجمهوري 632 لسنة 1982 ، حيث تم بحث 64 إخطار بحث ملكية ، وتم إصدار 56 شهادة اعتداد بالملكية، وإعتماد 109 عقد شهادات اعتداد ملكية .

وأشار مدير حماية أملاك الدولة بمطروح ، أن هناك 3166 شهادة ملكية لم يتسلمها أصحابها منها 1950 شهادة بسيوة و220 بمطروح و324 بالحمام و218 ببراني و291 بالضبعة و5 بالعلمين و102 بالنجيلة .

وطالب الحاضرون بضرورة فتح باب طلبات الشراء وسرعة الانتهاء من طلبات الشراء المقدمة من المواطنين منذ سنوات طويلة ، وكذلك مراجعة مقابل حق الانتفاع على العقود المعاد تثمينها وإنهاء الخرائط المساحية الخاصة بمدينة مرسي مطروح ، وكذلك زيادة أعمال لجان التثمين وتوعية المواطنين واعلامهم بضرورة استكمال اجراءات الشراء والتثمين واصحاب شهادات اعتداد المليكة

وأوضح مدير جهاز حماية أملاك الدولة أن الادارة تعانى من عجز شديد بالعاملين بها مما يؤثر سلباًعلى آداء الادارة .

كما تم الانتهاء من الخرائط المساحية لمدينة مرسي مطروح من خلال برتوكول مع هيئة المساحة فى 2009 ، وسيتم استلامها خلال الأسابيع القليلة القادمة وتسليم مجلس المدينة الخرائط بعدد 1420 لوحة تفصيلية للمدينة لاعتمادها والعمل بها.