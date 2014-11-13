فساتين الاميرة ديانا في مزاد علني

تعرض دار جوليينز في الولايات المتحدة خمسة فساتين للأميرة ديانا وقطعة من قالب حلوى نجلها الأمير وليام للبيع في مزاد آملة تحقيق مئات آلاف الدولارات.

وتعود الفساتين إلى الثمانينات والتسعينات وقدر سعر أغلاها بين 80 ومئة ألف دولار، وهو فستان سهرة مصنوع من الحرير العاجي المطرز من تصميم ساندرا رود ارتدته الأميرة في مايو 1987 خلال سهرة في لندن وفق ما أوضحت دار المزادات التي عرضت الفساتين في نيويورك ليوم واحد.

أما الفساتين الأربعة الأخرى فثلاثة منها من تصميم كاثرين ووكر التي أصبحت صديقة شخصية للأميرة، ويُقدر سعر الأرخص من بينها بين عشرين وأربعين ألف دولار.

وكانت ديانا باعت بنفسها هذه الفساتين مرة أولى قبل شهرين على وفاتها لتمويل جهودها في مجال الألغام المضادة للأفراد.

وستطرح هذه القطع للبيع في المزاد السنوي للدار وهو بعنوان “آيكنز أند آيدلز” في الخامس والسادس من ديسمبر في بيفرلي هيلز.