النائب العام يأمر بصرف شهر مكافأة للعاملين بمجمع محاكم الأقصر

قالت مصادر قضائية بمجمع محاكم الأقصر ، أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر اليوم الخميس، خلال تفقده لسير العمل بالمجمع بصرف راتب شهر كامل كمكافأة مالية لجميع العاملين .

ويعقد المستشار هشام بركات النائب العام حاليا ، إجتماعاً مغلقاً مع محامي العموم بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الاحمر وأسوان داخل مجمع محاكم الأقصر بحضور أعضاء المكتب الفني .

ويفحص بركات ، نتائج كافة القضايا الخاصة بمشاكل المواطنين، وأحداث الإرهاب التي شهدتها البلاد، والأدلة الجنائية التي توصلت إليها النيابة العامة، وأوجه التصرف في تلك القضايا.