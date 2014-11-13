محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة 2015/2014

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط اجتماعاً عاجلاً بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية 2014/2015 ، بحضور اللواء فايز شلتوتسكرتير عام المحافظ واللواء إلهامي عارف السكرتير العام المساعد ، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كلاً من مدير التخطيط العمراني ومدير الأملاك ومدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط لعمل المعاينات لمواقع محطات الصرف الصحي المزمع إنشاؤها بمركزي فارسكور والزرقا وإزالة المعوقات الخاصة بالأراضي المخصصة لهذه المحطات .

كما وجه المحافظ لمدير عام الطرق بسرعة تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2014/2015 ، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة وإزالة جميع المعوقات ، كما تابع أثناء الاجتماع مع السيد المهندس رئيس قطاع كهرباء دمياط تركيب أعمدة الإنارة في مدن المحافظة وتقديم تقرير بهذه الأعمال خلال أسبوع على الأكثر .