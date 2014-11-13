أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة 2015/2014

Google+ Print
محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة 2015/2014 محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والعاجلة 2015/2014

اللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط – ارشيفية

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط اجتماعاً عاجلاً بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية 2014/2015 ، بحضور اللواء فايز شلتوتسكرتير عام المحافظ واللواء إلهامي عارف السكرتير العام المساعد ، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كلاً من مدير التخطيط العمراني ومدير الأملاك ومدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط لعمل المعاينات لمواقع محطات الصرف الصحي المزمع إنشاؤها بمركزي فارسكور والزرقا وإزالة المعوقات الخاصة بالأراضي المخصصة لهذه المحطات .

كما وجه المحافظ لمدير عام الطرق بسرعة تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2014/2015 ، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة وإزالة جميع المعوقات ، كما تابع أثناء الاجتماع مع السيد المهندس رئيس قطاع كهرباء دمياط تركيب أعمدة الإنارة في مدن المحافظة وتقديم تقرير بهذه الأعمال خلال أسبوع على الأكثر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا