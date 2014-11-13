انضمام رئيس غرفة صناعة الأسمدة السابق إلى حزب المصريين الأحرار

أعلن حزب المصريين الأحرار انضمام المهندس محمد الخشن، رئيس غرفه صناعه الأسمدة السابق إلى الحزب،وتوقيعه على استمارة العضوية فى حضور الدكتور عصام خليل السكرتير العام وعدد من قيادات الحزب.

من جانبه أعرب المهندس محمد الخشن عن سعادته بالإنضمام لحزب المصريين الأحرار باعتباره أهم الأحزاب السياسية فى مصر الآن، ولعب دوراً بارزاً فى الحشد الجماهيرى فى ثورة 30 يونيو، وله أهدافه وبرامجه الوطنية التى تهدف لخدمة هذا الوطن والسعى لخدمة الشعب المصرى وهوية الدولة المصرية.

يذكر أن المهندس محمد الخشن هو أحد رموز عائلة الخشن، أكبر عائلات مركز أشمون بالمنوفية.