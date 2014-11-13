آخر ما قاله محمد خلف المزروعي

انتقل اليوم الخميس إلى رحمة الله مستشار الثقافة والتراث في ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد خلف المزروعي، إثر حادث أليم وقع ظهراً.

وكانت آخر الكلمات التي قالها المزروعي في يوم العلم، حيث دعا أبناء الوطن إلى الاعتزاز بوطنهم ورفع علمهم عالياً رمزاً للازدهار.

وقال مستشار الثقافة والتراث في ديوان ولي عهد أبوظبي إننا "نجتمع اليوم تحت راية علَّمتنا خلال السنوات الماضية معنى حبّ الوطن والبذل في سبيله، علَّمتنا الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، الإيمان بالجذور المشتركة والمصير المشترك، والاعتزاز بتاريخنا وقيمنا الأصيلة".

ودعا المزروعي في كلمته تلك "الجيل الجديد من أبنائنا أن يفخر بأنّ علم بلادنا الذي رفعه لأول مرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون، طيّب الله ثراهم جميعا، سيظلّ رمزاً للنهضة والازدهار جيلاً بعد جيل".