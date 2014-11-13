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رسالة خطية من محمد بن راشد الى الرئيس المصري

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رسالة خطية من محمد بن راشد الى الرئيس المصري رسالة خطية من محمد بن راشد الى الرئيس المصري

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برسالة خطية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح تتصل بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرئيس المصري الرسالة خلال استقباله اليوم في قصر الاتحادية بالقاهرة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في الذي نقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا كل التقدم والازدهار .

من جانبه حمل الرئيس المصري ..سلطان الجابر تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياته الطيبة لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي المزيد من التقدم والنماء.

حضر اللقاء سعادة مني غانم المري مدير عام المكتب الاعلامي لحكومة دبي ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة .
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