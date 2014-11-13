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دورة بناء وتنمية المقتنيات في مكتبة الإسكندرية

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دورة بناء وتنمية المقتنيات في مكتبة الإسكندرية دورة بناء وتنمية المقتنيات في مكتبة الإسكندرية

 

مكتبة الإسكندرية

أعلن قسم الخدمات التعليمية التابع لإدارة خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية عن بدء التسجيل في دورة “بناء وتنمية المقتنيات” التي ستبدأ يوم 27 نوفمبر 2014 ولمدة يوم واحد. وذلك ضمن الدورات التدريبية التابعة للبرنامج الدولي للتدريب على علوم المكتبات.

ويتعرف المتدرب من خلال هذه الدورة على المفاهيم والقواعد الأساسية التي تتبعها المكتبات لبناء مقتنياتها من مجموعات الكتب، وغيرها من أوعية المعلومات، وفقًا للرؤية الشاملة لرسالة المكتبة تجاه جمهورها واحتياجات مجتمع المستفيدين منها.

هذا ومن المقرر أن تلقي الدورة الضوء على أهمية وجود سياسة مكتوبة لتنمية المقتنيات في أية مكتبة، وكيفية استخدام هذه السياسة المكتوبة كمرجع لجميع المشاركين في العمليات المتعلقة بمقتنيات المكتبات.

كما يتضمن التدريب معايير اختيار الموارد الجديدة، وتقييم المجموعات، ودور إخصائي الخدمة المرجعية في تنمية المقتنيات، والمراحل التي يمر بها أي وعاء؛ من مرحلة اختيار العنوان حتى إتاحته على الأرفف، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير مجموعات المكتبات من جميع أنواع وأشكال أوعية المعلومات في عصر المعلومات، وتحقيق التكامل ما بين الأوعية المطبوعة والإلكترونية؛ من أجل خدمات معلومات متميزة للقارئ والباحث.

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