بالصور..انطلاق بطولة الجمهورية للضاحية والمشى لأول مرة من سوهاج

انطلقت اليوم من أمام استاد سوهاج الرياضى فعاليات بطولة الجمهورية للضاحية والمشى والتى ينظمها الاتحاد المصرى لالعاب القوى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاجى ، وذلك بمشاركة مايقرب من 1500 لاعب ولاعبة ممثلين لفرق الاهلى وسموحة والنصر وطنطا وجميع اندية الجيزة والقاهرة.

بالإضافة الى منطقة سوهاج لألعاب القوى وقال هشام زيدان رئيس منطقة العاب القوى بمحافظة سوهاج ان البطولة لم تقام بسوهاج منذ عشرين عام وانها تاتى فى اطار اهتمام الاتحاد المصرى لألعاب القوى بالصعيد وبالاتحادات الفرعية الموجودة بة ، بالإضافة إلى تنشيط الحركة الرياضية والسياحية لمدن الصعيد .

مشيرا إلى ان مسافات السباق تبدأ من 4 ك و6 و8 و12 ك ، وتنطلق من كوبرى سوهاج العلوى مرورا بالكورنيش الشرقى وصولا بنقطة النهاية عند ستاد سوهاج الرياضى .