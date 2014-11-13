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حازم بركة: لن تستمر أى مؤسسة إذا لم تقدم ما يفوق توقعات عملائها

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حازم بركة: لن تستمر أى مؤسسة إذا لم تقدم ما يفوق توقعات عملائها حازم بركة: لن تستمر أى مؤسسة إذا لم تقدم ما يفوق توقعات عملائها

حازم بركة

قال حازم بركة ، مستشار فن التميز المؤسسى، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال، إن التميز المؤسسى جاء إلى وبدأ بعد أن تم إنشاء نموذج التميز الأوروبى لإدارة الجودة فى بلجيكا عام 1988، وتم تحديث نظام التقييم للوصول للتميز المؤسسى يحث يتم تحقيق معدلات فائقة للأداء، مشيرًا إلى أن هناك جوائز فى الدول الأوروبية من خلال التنافس بين مؤسسات القطاع الخاص والعام، ويتم التقييم على أساس رادار لمعرفة الفروق وبالتالى تحسين الأداء.

وأضاف حازم بكرة فى تصريح خاص لوكالة أنباء ONA ، إن نموذج التميز الأوروبى لإدارة الجودة يتكون من 9 عناصر، منهم 5 ممكنات، و4 نتائج ، وتتمثل الممكنات فى القيادة والاستراتيجية، والموظفين، والموارد، والأنظمة، وتقوم المؤسسات بمبادرات جديدة لتطوير الأنظمة ويتم تطبيقها بعد ذلك.

أما النتائج الأربعة فإحداها هى نتائج العملاء، فتقريبًا 75% من التقييم عن الانطباع والرضاء عن الخدمة، ويكون هذا الانطباع من خلال استمارات الاستبيان واستطلاع الآراء، كما أن هناك نتائج الموظفين وتتمثل فى مدى الرضى عن المؤسسة، بالإضافة إلى نتائج المجتمع التى تتمثل فى المسئولية الاجتماعية للمؤسسات والمبادرات التى تقوم بها المؤسسة.

وأضاف “بركة” : ” تتبع الإمارات النموذج الأوروبى، من خلال اختيار مُقيمين معتمدين ومدربين معتمدين فى التميز المؤسسى، وقد حصلت على جائزة الإمارات للأداء الحكومى المتميز، بالإضافة إلى مشاركتى فى 40 ورشة تدريبية للتميز المؤسسى للقيادة العامة لشرطة أبو ظبى”.

وقال “بركة” إن أى شركة أو مؤسسة إذا لم تقدم خدمة أو منتج ، يفوق توقعات العملاء فإن تلك المؤسسة سوف تنهار بمرور الوقت مهما كان ومهما حدث، ويجب أن توضع استراتيجيات العمل على أساس أصحاب المصلحة وهم العملاء، الموظفون، ، والمجتمع.

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أونا

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