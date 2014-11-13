“معلومات الوزراء”: تراجع إنتاج حديد التسليح والأسمنت خلال أكتوبر الماضي

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع إنتاج حديد التسليح خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.9% ليبلغ 485.4 ألف طن، مقابل 495 ألف طن خلال شهر سبتمبر السابق عليه، كما تراجع بنسبة 2.5 % مقارنة بشهر أكتوبر 2013 والذي بلغ فيه 497.7 ألف طن.

أوضح مركز المعلومات – في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة اليوم – ارتفاع مبيعات حديد التسليح خلال الفترة المذكورة بنسبة 20.3% ليبلغ 495.7 ألف طن مقابل 411.9 ألف طن خلال فترة المقارنة، بينما تراجع على أساس سنوى بنسبة 3.3% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي والذى بلغ فيه 512.8 ألف طن.

كما تراجع متوسط الأسعار المحلية لحديد التسليح خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة جدا بلغت 0.1% ليسجل 5059.7 جنيه للطن، مقابل 5089.9 جنيه للطن خلال الشهر السابق عليه، بينما ارتفع على أساس سنوى مقارنة بشهر اكتوبر2013 والذى بلغ فيه 4927.5 جنيه للطن.

وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر قرارا فى منتصف أكتوبر الماضي ببدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة #### CIF #### للطن، وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم.

وعن الأسمنت، أوضحت النشرة والتي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها تراجع إنتاج الأسمنت في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 8.3% ليبلغ 3.601 مليون طن، مقابل 3.925 مليون طن خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوى بنسبة 4 % مقارنة بشهر أكتوبر 2013، والذي بلغ فيه 3.462 مليون طن.

وأظهرت النشرة تراجع مبيعات الأسمنت خلال الشهر الماضي بنسبة 19.1 % ليسجل 3.247 مليون طن، مقابل 4.015 مليون طن خلال الشهر السابق عليه، كما تراجع بنحو 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2013 والذى بلغ فيه 3.15 مليون طن.

وأشارت إلى زيادة متوسط الأسعار المحلية للأسمنت بنسبة طفيفة خلال الفترة المذكورة بما نسبته 0.1 % ليبلغ 831.9 جنيه، مقابل 831.3 جنيه للطن، مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، بينما ارتفع بنسبة 17.5 % مقارنة بشهر أكتوبر 2013 والذي بلغ فيه 707.8 جنيه للطن.

أ ش أ